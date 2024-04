Ukraine : l'aide américaine bloquée au Congrès «ne pourra rien changer» aux combats, selon le Kremlin

"Cela ne peut en aucun cas influencer l'évolution de la situation sur les fronts. (...) Cela ne pourra rien changer", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. L'armée russe est à l'offensive depuis plusieurs mois en différents points de la ligne de front qui s'étend sur environ 1.000 km dans l'est et le sud de l'Ukraine.

De son côté, épuisée par deux ans de combats, l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe supérieure en nombre de soldats, en quantités d'armement et de munitions. Les forces ukrainiennes manquent aussi de systèmes de défense antiaérienne pour protéger leurs villes et infrastructures dites "essentielles" des missiles et des drones explosifs russes.

61 milliards de dollars d'assistance militaire et économique

Le président Volodymyr Zelensky avait ainsi jugé mi-mars "d'importance critique" une décision rapide du Congrès américain sur le déblocage de l'aide à son pays. L'adoption de ce paquet d'aide comprenant près de 61 milliards de dollars d'assistance militaire et économique est réclamée depuis des mois par Joe Biden, le dirigeant américain se disant mercredi à nouveau "très favorable" à cette enveloppe.

Elle a déjà été approuvée par le Sénat à majorité démocrate, mais reste bloquée au Congrès, les représentants républicains, soutenant Donald Trump, faisant la sourde oreille à six mois de la présidentielle.