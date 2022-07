Affaire «Philippe François» : sa fille enjoint le Quai d’Orsay à actionner les leviers diplomatiques

C’est un calvaire que vit dans l’indifférence quasi-générale, à la fois diplomatique, mais aussi médiatique, un homme d’affaires français de 58 ans, un colonel à la retraite, ancien de Saint-Cyr. Philippe François a été arrêté il y a un an à Madagascar. Il a été jugé en décembre et condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés. La justice malgache l’accuse d’avoir participé à la préparation d’un coup d’État dont l’objet aurait été d’assassiner le président, ce qu’il a toujours contesté. Il attend aujourd’hui son procès en cassation dans des conditions de détention insupportables.

Aucun contact direct depuis un an

Pas d’eau ni d’électricité dans sa cellule de la maison de force de Tsiafahy, située à une trentaine de kilomètres de la capitale malgache. Philippe François, via son avocat, parvient tout de même à distiller des nouvelles à sa fille Constance, même si elles sont au compte-goutte, et pas très rassurantes : "Depuis quasiment un an maintenant, on ne l’a pas eu au téléphone avec mes frères et sœurs, avec ma famille. C’est que des contacts en différé. Toutes nos lettres, tous nos courriers sont lus. Tout est surveillé. Mon père est dans une réelle dépendance. Si on ne lui apporte rien, il n’aura rien", explique-t-elle.

Ce chef d’entreprise français, ancien colonel de l’armée de terre, est accusé d’avoir fomenté un coup d’État. Un dossier monté de toutes pièces, selon ses proches. "Évidemment, nous, on est tombé des nues, on savait très bien que c’était n’importe quoi. Et on pensait qu’il allait rentrer vite. C’est un otage politique. Il n’a rien à faire là", précise sa fille.

Macron a discuté de cette affaire avec son homologue malgache

À Paris, l’innocence de Philippe François ne fait pas de doute, y compris jusque dans les plus hautes sphères. Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron a même évoqué le sujet avec son homologue malgache il y a un an. Florence Parly, l’ancienne ministre de la Défense, a, elle, reçu la famille qui demande aujourd’hui au Quai d’Orsay d’activer ses leviers diplomatiques. "On a le sentiment d’avoir été abandonnés. Nous, ce qu’on veut, du ministère des Affaires étrangères, c’est qu’il s’empare de l’affaire, qu’il pousse pour qu’un procès en cassation arrive rapidement pour mon père, pour enfin casser cette décision de justice qui n’a aucun fondement. Et pour enfin libérer mon père et lui rendre aussi son honneur, ajoute-t-elle.

© Famille de Philippe François

Mercredi prochain, cela fera un an que Philippe François a été arrêté à l’aéroport d’Antananarivo, avant même de pouvoir embarquer sur un vol pour Paris. Ce jour-là, il devait marier sa fille.