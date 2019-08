Affaire Epstein : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles"

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineurs, dans le cadre de l'affaire du financier américain Jeffrey Epstein, retrouvé mort en prison il y a près de deux semaines, a annoncé le procureur Rémy Heitz.

Victimes françaises et actes commis sur le territoire français

"Les investigations, confiées à l'Office central de répression des violences faites aux personnes, auront pour objet de mettre au jour d'éventuelles infractions commises non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'étranger au préjudice de victimes françaises ou à l'encontre d'auteurs de nationalité française", explique le procureur dans un communiqué.

Jeffrey Epstein, un financier américain, était accusé d'agressions sexuelles sur mineures et de trafic sexuel lorsqu'il s'est suicidé dans sa prison de Manhattan il y a deux semaines. Immédiatement, des doutes ont été soulevés quant à la possibilité que des victimes aient pu être de nationalité française. Par ailleurs, l'association Innocence en danger a reçu "dix témoignages", "principalement des victimes", concernant des actes "commis sur le sol français".

Jean-Luc Brunel au cœur du dossier

Dans un témoignage datant de 2011 mais récemment rendu public aux États-Unis, une plaignante accusait, elle, le financier et jet-setter d'avoir abusé de très jeunes Françaises qui lui avaient été envoyées comme "cadeau d'anniversaire surprise". "Jeffrey se vantait (…) qu'elles avaient 12 ans et qu'elles avaient été amenées de France parce qu'elles sont très pauvres et que leurs parents avaient besoin d'argent", indiquait cette plaignante dans une déposition.

Selon des médias anglo-saxons, elle assurait également que ces jeunes filles avaient été envoyées aux États-Unis par un ancien proche d'Epstein, le Français Jean-Luc Brunel.