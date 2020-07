Les coupes dans le budget européen, une "pilule difficile à avaler" pour Von Der Leyen

Une petite phrase qui détonne, 48 heures après les sourires et les accolades suite à l’accord de relance européen scellé après quatre jours et quatre nuits de négociations. Pour obtenir l’accord des 27, le budget de l’Union européenne a été amputé de 20 milliards d’euros. Une "pilule difficile à avaler" pour la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen.

"Ce plan de relance est quand même une pilule difficile à avaler"

"J'ai commencé par dire que l'accord du Conseil européen a apporté de la lumière au bout du tunnel. Mais avec la lumière vient aussi l'ombre. Et dans ce cas, l'ombre se présente sous la forme d'un budget de l'UE très maigre à long terme", a-t-elle affirmée devant le Parlement européen. Avant d'ajouter : "Nous devons toujours nous rappeler que l’objectif final de ce projet européen a plus d’importance que son coup. Oui nous sommes parvenus à éviter des coupes encore plus importantes comme le réclamait certains pays, mais ce plan de relance est quand même une pilule difficile à avaler et je sais que vous pensez la même chose que moi."

Toutefois, Ursula Von der Leyen a également noté qu'en additionnant le plan de relance et le budget pluriannuel (2021-2027), l'UE disposait d'une "force de frappe financière sans précédent", de 1.800 milliards d'euros.

"Un signal de confiance, de robustesse et de solidité"

De son côté, le président du Conseil, Charles Michel, a défendu l'accord et le budget à long terme de l'UE, estimant qu'il s'agissait "d'un signal de confiance, de robustesse et de solidité". Et se félicitant même qu’il permet aux Européens de "renouveler pour 30 ans (leurs) vœux de mariage". "C'est l'unité européenne qui a été affirmée. L'Europe est présente, l'Europe est solide, l'Europe est debout."