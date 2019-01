Abus sexuels du clergé : "le problème continuera", craint le pape

Le problème des abus sexuels du clergé "continuera" malgré l'organisation fin février au Vatican d'une réunion mondiale sur "la protection des mineurs", qui suscite des attentes "surdimensionnées" alors qu'il s'agit d'un "problème humain qui est partout", a déclaré lundi le pape François.

"La honte fait que l'on couvre tout". Lors de la conférence de presse dans l'avion qui le ramenait du Panama, le pape a estimé que l'attente suscitée par cette réunion était "surdimensionnée". "Il faut redimensionner cette attente, parce que, je le dis, le problème des abus continuera", a-t-il dit, tout en élargissant le phénomène à l'ensemble de la société car "c'est un problème humain qui est partout". "Il faut résoudre le problème dans l'Église mais en résolvant le problème dans l'Eglise par une prise de conscience, nous contribuerons à le résoudre dans la société, dans les familles, où la honte fait que l'on couvre tout", a-t-il noté.

Prières, témoignages et pardon au programme de la réunion. La réunion des présidents des conférences épiscopales du monde entier convoquée fin février par le pape ambitionne d'élaborer "des protocoles pour aller de l'avant", une sorte de "catéchèse" sur le thème, car "parfois les évêques ne savent pas quoi faire", a-t-il spécifié. Ils devront aussi "prendre conscience du drame", a-t-il insisté, car "la souffrance est terrible". "Et puis, on priera, il y aura des témoignages, pour aider à prendre conscience, il y aura quelques liturgies pénitentielles, pour demander pardon pour toute l'Église", a décrit le pape.