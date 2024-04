48.2°C : un nouveau record de chaleur enregistré en avril en Birmanie

La Birmanie a battu un record de chaleur pour une journée du mois d'avril, avec 48.2°C constatés à Chauk, dans le centre du pays, dimanche, depuis le début des enregistrements il y a 56 ans, a annoncé lundi l'institut national de météo. Ce pic s'inscrit dans une vague de chaleur extrême qui frappe depuis plusieurs jours l'Asie du Sud et du Sud-Est, contraignant des millions d'habitants à rester chez eux pour protéger leur santé.

Des températures 3 à 4 degrés supérieures aux moyennes d'avril

"Il faisait tellement chaud ici, et nous sommes tous restés à la maison", a déclaré à l'AFP un habitant de Chauk, situé dans les plaines arides du centre. "On ne peut rien faire quand c'est comme ça", a-t-il poursuivi, sans donner son nom.

Le mercure a atteint dimanche 44°C à Mandalay (centre), la deuxième ville du pays, et 40°C dans la capitale économique Rangoun, selon des données officielles. À travers la Birmanie, ces derniers jours, les températures étaient 3 à 4 degrés Celsius supérieures aux moyennes d'avril, a rapporté un média d'Etat.

L'Asie se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale

De nombreux pays d'Asie, continent qui se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, ont connu en 2023 leur année la plus chaude jamais enregistrée, a relevé l'Organisation météorologique mondiale. Causé par les émissions de gaz à effet de serre de l'activité humaine, le réchauffement climatique augmente l'intensité, la durée et la fréquence des canicules.