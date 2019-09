11-Septembre : Trump promet d'intensifier les combats contre les talibans

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois promis mercredi d'intensifier les combats contre les talibans en Afghanistan après l'annulation samedi d'une rencontre avec ces derniers en vue de conclure un accord de paix.

"Cela va continuer"

"Au cours des quatre derniers jours, nous avons frappé notre ennemi plus fortement que nous ne l'avions jamais fait, et cela va continuer", a lancé Donald Trump lors d'une cérémonie au Pentagone 18 ans jour pour jour après les attentats du 11-Septembre. Évoquant l'attentat de Kaboul qui a coûté la vie à un soldat américain et qui l'a poussé à annuler la rencontre secrète prévue, Donald Trump a estimé que les talibans avaient voulu montrer leur force mais qu'ils avaient en réalité démontré leur "faiblesse".

Les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3.000 victimes, avaient poussé les Etats-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir, qui protégeait les commanditaires des attaques. Évoquant l'attentat de Kaboul qui a coûté la vie à un soldat américain et qui l'a poussé à annuler les "négociations de paix" organisés dans le plus grand secret, Donald Trump a estimé que les talibans avaient voulu montrer leur force mais qu'ils avaient en réalité démontré leur "faiblesse".

"Nous irons où qu'ils soient"

"Si, pour une raison ou une autre, ils reviennent dans notre pays, nous irons où qu'ils soient et utiliserons une force militaire jamais utilisée par les Etats-Unis dans l'histoire, et je ne parle même pas de la puissance nucléaire", a-t-il ajouté. Quelque 13.000 soldats américains sont actuellement stationnés en Afghanistan.

L'accord de paix qui était en négociation avec les talibans visait à réduire progressivement ce nombre en échange de garanties contreterroristes de la part des talibans, d'une "réduction de la violence" et de l'ouverture de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul, ce à quoi les insurgés s'étaient jusqu'ici toujours refusés.