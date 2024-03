Un refuge britannique pense recueillir un bébé hérisson alors qu'il s'agit d'un pompon de bonnet

Cela partait pourtant d'une bonne attention. Au Royaume-Uni, une femme s'est rendue dans un refuge pour animaux sauvages avec un "hérisson" qu'elle pensait avoir recueilli sur le bord de la route. Mais les vétérinaires de ce refuge se sont finalement rendu compte qu'il s'agissait... d'un pompon tombé d'un bonnet.

"Elle a tout fait, si bien qu'elle a à peine jeté un coup d'œil"

Cette femme "âgée d'une soixantaine d'années" s'est rendue, le vendredi 22 mars, au Lower Moss Nature Reserve and Wildlife Hospital, un refuge pour animaux sauvages, situé dans la banlieue de Manchester. Elle dit avoir vu quelque chose sur le bord de la route qui ressemblait à un hérisson : "Elle ne l'a pas manipulé du tout : elle l'a mis dans une boîte avec de la nourriture pour chat et l'a laissé seul dans un endroit chaud et sombre", raconte Janet Kotze, vétérinaire de garde de la clinique auprès de The Independant. "Elle a tout fait si bien qu'elle a à peine jeté un coup d'œil parce qu'elle ne voulait pas le stresser".

Animal lover cared for hat bobble all night thinking it was a sick baby hedgehoghttps://t.co/4MaJLQL2OU — The Independent (@Independent) March 26, 2024

Face à ce geste qui se voulait bienveillant, les sauveteurs du refuge ont communiqué avec humour sur ce sauvetage pas comme les autres : "Nos cœurs ont fondu lorsqu'une bonne âme à cru sauver un bébé hérisson, avant de découvrir qu'il s'agissait d'un pompon duveteux provenant d'un bonnet ! Cet adorable bébé hérisson a tout de même reçu tout l'amour qu'il méritait, ainsi qu'un peu de soin. N’oubliez pas que la gentillesse n’a pas de limite, même lorsqu’il s’agit d’un faux ami à fourrure !".

Ce sauvetage leur a également permis de faire de la prévention à tous les Britanniques sur le sauvetage et la préservation de ces petits mammifères que l'on peut croiser sur les routes : "Si vous apercevez un hérisson dans la journée, c'est signe que quelque chose ne va pas. Mettez-le dans une boîte avec une source de chaleur et contactez un vétérinaire local. Maintenons nos amis à épines en sécurité !".