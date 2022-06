Ukraine : quand un avion bimoteur réussit à survoler l'espace aérien de huit pays européens

C'est une histoire insolite dans le ciel européen, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un petit avion civil a traversé le 8 juin dernier l’espace aérien de huit pays européens, membres de l’Otan. Le bimoteur n'avait pas de plan de vol, le transpondeur était éteint et il n'y avait pas non plus de réponse aux appels radio. Les occupants de cet avion, un vieux Piper Aztec, ont réussi à déjouer pas moins de sept défenses aériennes, dont six pays membres de l’Otan.

L’avion avait décollé d’un aérodrome de Lituanie, avant de survoler la Pologne. Ce n’est que lorsque l'appareil était au-dessus de la Hongrie que l'alerte a été donnée. Il a été suivi et intercepté par des chasseurs de l'armée de l'air hongroise, rejoints par deux F-16 américains et roumains.

Les occupants de l'avion toujours introuvables

Également alertées, les forces bulgares n’ont pas jugé bon d’escorter l’appareil, estimant qu’il n’avait représenté de menace à aucun moment. Une inaction qui interroge certains observateurs, ce d’autant plus que les espaces aériens sont particulièrement surveillés en raison de la guerre en Ukraine. L'appareil a finalement été retrouvé le 9 juin, abandonné sur un terrain d'aviation désaffecté, près des côtes de la mer Noire en Bulgarie. Les occupants de l'avion restent introuvables.

>> LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine : il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les crimes de guerre

L'immatriculation de l'appareil a permis de remonter jusqu'à son ancien propriétaire. Il s’agit d’un officier lituanien qui aurait vendu l'avion quelques jours plus tôt à des étrangers, dont l'un parlait russe. Une enquête a été ouverte pour tenter de trouver l’identité du pilote et les motivations de son périple.