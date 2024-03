Saint-Etienne : il gagne 1 million d'euros à un jeu de grattage mais oublie le ticket sur le comptoir

En février, sur le comptoir du bar tabac "Le Purple Café" à Saint-Etienne, un homme va voir sa vie changer à 360 degrés. Comme à son habitude, il joue au jeu de grattage "le Millionnaire". Avant de gratter son ticket, cela fait des semaines qu'il affirme qu'un jour, il gagnera le million. Et banco ! C'est ce qui se passe ce jour-là. Une fierté pour les buralistes.

"Il était tout blanc"

Myriam, l'employée qui était au comptoir face au futur gagnant, choisit le ticket pour lui. "Dix minutes après, je le vois en train de sauter et de faire des bonds. 'J'ai le million, j'ai le million', criait-il dans le bar", raconte-t-elle.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'euphorie, le client s'en va. Il quitte le bar sans son précieux ticket. "Il était un peu retourné. Il me dit : 'je reviens, je reviens' en panique. Il me laisse son ticket. Je pense qu'il avait besoin de se remettre de ses émotions. Il était tout blanc. Il y avait énormément de monde. Je lui ai demandé de patienter, mais sauf qu'il s'en va. Et je me dis, mais est-ce qu'il va revenir ? Mais il est revenu au bout de deux heures et demie quand même", explique l'employée.

Le gagnant continue à jouer au bar tabac

Grande honnêteté de Myriam qui a mis le ticket gagnant en sécurité en attendant le retour du chanceux. "Son ticket était dans le coffre et j'ai attendu qu'il revienne. On a rigolé avec mon patron. Il me disait que j'aurais pu repartir avec. Mais non, justement, ce n'est pas le principe. C'est son ticket à lui, pas le mien", affirme-t-elle avec fermeté.

Quant au gagnant, il s'agit d'un homme de 30 ans, ouvrier en bâtiment. Il a décidé de s'acheter une maison, mais de continuer à travailler et de continuer aussi à jouer puisqu'il est depuis revenu gratter des petits tickets dans son bar porte-bonheur.