Nancy : le «pénis de Titan», plus grande fleur du monde, vient d’éclore

Si vous êtes en Lorraine, c’est l’occasion d’assister à un événement botanique extrêmement rare : la floraison d’une fleur incroyable. L’arum titan, aussi appelé "pénis de titan" est une plante gigantesque originaire de l’île de Sumatra en Indonésie. Il n’en existe plus que quelques spécimens dans le monde, l’un d’entre eux se trouvant au jardin botanique de Villers-lès-Nancy. Pour la première fois en 30 ans, il est en train de fleurir… et cela ne va pas durer longtemps !

Près de deux mètres de haut, "c’est exceptionnel"

Un tubercule de 33 kilos, une immense corolle rouge sang dont le cœur atteint presque deux mètres de haut : un arum titan, plante tropicale très impressionnante, a commencé à fleurir ce mardi au jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

"Je suis arrivé lundi soir, je suis déjà venu la voir plusieurs fois et je reviendrai jusqu’à ce qu’elle défleurisse", assure Cyril, armé de son appareil photo. Pour ce botaniste, observer ce "pénis de titan" est un rêve : il a fait le déplacement depuis son domicile en région parisienne pour venir assister à l’événement, "parce que c’est exceptionnel !", résume-t-il dans un large sourire.

Une odeur de "viande pourrie"

Il faut que dire que le spectacle est rare : l’arum titan, originaire de l’île de Sumatra en Indonésie est une plante en voie de disparition : il n’en reste plus que 4.000 spécimens dans le monde. "On l’a en culture depuis 30 ans… et cela faisait 30 ans qu’on attendait une floraison !", se réjouit Frédéric Pautz, directeur du jardin botanique de Villers-lès-Nancy. "Cette fleur, compte tenu de son tubercule, est la plus grande qu’on ait jamais eue en France", se félicite-t-il.

La fleur de l’arum titan, de la famille des Aracées, est de couleur pourpre, "parce qu’elle imite celle de la viande", poursuit Frédéric Pautz. Autre particularité : l’odeur nauséabonde que diffuse son inflorescence : "Au moment de sa floraison, elle a l’odeur de la viande pourrie car elle est pollinisée par des petits coléoptères attirés par cette couleur et cette odeur", explique-t-il.

Une floraison de trois jours seulement

La floraison de l’arum titan a donc commencé ce mardi et ne va durer que "trois jours, jusqu’à vendredi environ", estime le directeur du jardin botanique de Villers-lès-Nancy. "Et peut-être qu’il faudra attendre vingt ans pour voir à nouveau refleurir cette plante", conclut-il.

Un délai restreint qui va forcément attirer beaucoup de monde : le jardin botanique s’attend à accueillir quelque 15.000 visiteurs d’ici la fin de la semaine. Alors un conseil : allez-y plutôt en début ou en fin de journée. La serre tropicale est ouverte de 8H à 21H.