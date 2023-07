En Indonésie, McDonald's propose une activité de traiteur pour les mariages

En Indonésie, mariage ne rime pas forcément avec gastronomie raffinée. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, il est possible de proposer à ses convives un repas McDonald's géant. Et ce grâce à une activité de traiteur proposée par la chaîne de restauration, comme le rapporte le média Business Insider. Une offre spéciale, seulement disponible en Indonésie pour le moment.

Dans le détail, les futurs mariés peuvent ainsi commander 100 burgers au poulet ainsi que 100 boîtes de nuggets pour seulement 3,5 millions de roupies indonésiennes, l'équivalent de 215 euros. Selon Business Insider, cela revient à économiser une soixantaine d'euros par rapport à une commande à l'unité. L'enseigne indique par ailleurs que d'autres forfaits sont disponibles dès lors que la commande dépasse 200 articles. De quoi rendre "inoubliable" le plus beau jour de votre vie, pour reprendre le slogan de l'enseigne.

Impossible d'organiser son mariage chez McDonald's

Des stands de produits McDonald's, à installer sur le lieu du mariage, sont également proposés, moyennant un coût supplémentaire, précise Rizki Haryadi, représentante de l'enseigne en Indonésie auprès de The Sun US. En revanche, impossible pour les restaurants McDonald's en Indonésie de se muer en salle de réception, cette option n'étant disponible qu'à Hong-Kong. Depuis 2011, vous pouvez, en effet, confier l'organisation de votre mariage à la chaîne de fast-food qui s'occupera de tout pour une somme comprise entre 250 et 300 euros.

En cas de succès, Rizki Haryadi laisse entendre que l'opération mariage au McDo pourrait s'exporter ailleurs dans le monde. En France, pour l'heure, il est seulement possible d'organiser l'anniversaire de son enfant dans les fast-foods jaune et rouge.