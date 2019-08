Deux carapaces de tortues préhistoriques découvertes sous le métro à Toulouse

Les travaux dans le sous-sol des villes sont parfois l'occasion de découvrir des trésors perdus. C'est le cas notamment à Toulouse, où les ouvriers chargés d'aménager une station de métro ont retrouvé des fossiles préhistoriques. Deux carapaces de tortues et la mâchoire d'un rhinocéros vieux de 25 millions d'années ont été mises au jour, comme le révèle France Bleu.

Les carapaces mesurent entre 10 et 15 centimètres et ont entre 25 et 28 millions d'années, selon Didier Delhoume, archéologue interrogé par la radio locale. Les fossiles doivent désormais être expertisés en profondeur.