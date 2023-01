«Décoloration», «Flamme du goutier»... Tour d'horizon de ces noms de chevaux surprenants !

"Si, il y a une jument qui s'appelle Décoloration !", s'exclame Thierry Léger, chroniqueur hippique d'Europe 1, en regardant la liste des chevaux qui participeront au 102e Prix d'Amérique à l'hippodrome de Longchamp ce week-end. "Delia du pommereux", "hussard du landret", des noms surprenants, souvent très longs qui répondent à des règles très strictes. Attention toutefois ne pas tomber dans le ridicule, surtout si l'éleveur compte revendre son cheval, comme c'est souvent le cas.

"Flamme du goutier" grand favori

Les règles sont claires : interdiction de choisir un nom au-delà de 18 signes et un ordre alphabétique à respecter. "Seules les lettres W, X, Y et Z sont exclues de ce compteur alphabétique", explique Thierry Léger, afin d'éviter des noms du style "y a pas photo" ou "y a qu'à mettre", qui sont pourtant deux expressions favorites dans le jargon des turfistes. Sur la ligne de départ ce week-end, "Décoloration" sera accompagnée des sabots "Hip hop haufor", "Horsi Dream" et "Italiano Vero".

"Flamme du goutier", sera le grand favori de cette course. Le cheval a gagné le championnat du monde au trot monté la semaine dernière et seulement huit jours après, coure le championnat du monde au trot attelé. Le nom de ce trotteur côtoiera peut-être d'autres patronymes de chevaux mythiques comme "Ourasi" ou "Jappeloup". Alors "Flamme du goutier" embrasera-t-il la course ? Réponse bien sûr ce week-end à Vincennes.