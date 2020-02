"C'est vraiment mythique" : la Ford Mustang de Johnny vendue 244.000 euros aux enchères

REPORTAGE

Alors que se clôt ce dimanche à Paris le Rétromobile, le 45e Salon international annuel consacré aux voitures anciennes, une vente aux enchères très particulière a été organisée vendredi. Au milieu des voitures Renault, Aston Martin et autres Ferrari, la Ford Mustang GT 390 Coupé Gr1, avec laquelle Johnny Hallyday a couru le Rallye de Monte-Carlo en 1967, cherchait un acheteur.

"Un moyen de se rapprocher de Johnny"

Illuminée par les projecteurs au milieu de la salle des ventes, l'entrée de la Ford Mustang GT de Johnny Hallyday a été digne de l'idole des jeunes. "Débutons les enchères à 80.000 euros", lance le commissaire-priseur. Immédiatement, les mains se lèvent et le montant passe à 100.000. Mais tous les gens présents dans la salle ne sont pas des acheteurs potentiels. Sébastien, un fan de voiture et du rocker, a fait le trajet depuis La Rochelle simplement pour le plaisir des yeux et pour retrouver un peu Johnny. "C'était une personne inaccessible et c'était difficile d'approcher ce genre de véhicule. C'est aussi un moyen de se rapprocher de Johnny."

"C'est son authentique voiture de course"

Patrick est aussi un amoureux des belles autos. C'est lui qui a remis la Mustang en état et pour ce passionné d'automobile, c'est l'histoire du bolide qui va décider les acheteurs. "C'est son authentique voiture de course", explique-t-il. "En 1967, Johnny avait signé un contrat pour trois courses et il les a faites avec. C'est vraiment mythique !", poursuit-il, espérant que "les enchères vont flamber". Car même si Johnny Hallyday fait encore déplacer les foules, ses voitures, elles, ne trouvent parfois pas preneur, à l'image de la Porsche vendue très difficilement aux enchères en 2019.

D'ailleurs, les potentiels acquéreurs sont frileux. Pour certains, la Mustang est trop chère par rapport au reste du Salon, qu'importe le nom de Johnny. "Je retrouve des voitures similaires dans cette salle qui coûtent deux fois le prix de ce qui est vendu à un autre endroit du salon", explique Didier.

Finalement, la voiture sera adjugée à 244.000 euros. C'est un acheteur étranger au téléphone qui va ajouter très prochainement la Mustang de Johnny à sa collection.