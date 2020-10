Quatre SDF gagnent 50.000 euros : "Un grand moment d’émotion" pour le gérant du bar-tabac

Quatre jeunes sans-abris ont remporté la modique somme de 50.000 euros, grâce à un ticket à gratter, à Brest dans le Finistère. Les quatre hommes faisaient la manche devant un bar tabac quand une passante leur a offert un jeu à gratter. Ils ont décidé de se partager la somme, soit 12.500 euros chacun. "Ils étaient abasourdis, mais clairs dans leur tête", a raconté à l'AFP la FDJ. "C’était un grand moment d’émotion", témoigne Dominique Pierre, le gérant du bar tabac, mercredi sur Europe 1.

Entre l'incrédulité et la joie

"Il y avait un peu d’incrédulité, de la joie, quelques larmes aussi parce que ce sont des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans et qui sont depuis très longtemps dans la rue pour certains."

Dominique Pierre évoque "des jeunes fort sympathiques", toujours ensemble et solidaires. "Ils ont vu la chance et le bonheur frapper à leur porte, peut être une chance de redémarrer dans la vie." Les quatre hommes auraient immédiatement évoqué leurs projets : prendre un bon repas, aller dormir à l’hôtel, se laver, acheter des vêtements et même construire leur vie ailleurs. "C’est une somme qui va changer leur vie", conclut le gérant de bar.