Tentative d’empoisonnement d'une enseignante dans un collège des Yvelines : l'élève voulait «faire une blague»

Il a reconnu les faits ce jeudi devant le directeur du collège. Un élève d'Ecquevilly, dans les Yvelines, a bien essayé d'empoisonner une enseignante. Lors du goûter de fin d'année, organisé par la professeure d'arts plastiques, le collégien lui propose un verre de soda mélangé à du liquide lave-glace. Actuellement, deux élèves ont été placés en garde à vue, jeudi après-midi.

"C'est choquant"

L'un pour tentative d'empoisonnement et l'autre pour complicité. Dans la matinée de jeudi, l'un de ces élèves de troisième s'est présenté avec sa famille dans le bureau de la principale. Il a reconnu avoir tendu un verre de soda contenant du lave-glace à sa professeure d'arts plastiques lors d'un goûter de Noël. Ses camarades de classe sont encore très choqués par la nouvelle. "Je n'avais pas pensé que quelqu'un de la classe aurait pu faire ça. On est tous les jours avec eux, c'est choquant", s'étonne une collégienne au micro d'Europe 1. "Je suis vraiment très énervé par rapport aux élèves qui ont fait ça. Il a déconné, il a fait une bêtise. Non, ce n'est même pas une bêtise, c'est une grosse bêtise", souligne un jeune élève.

Le collégien sera convoqué en janvier pour un conseil de discipline. Il explique regretter son geste et assure qu'il voulait simplement faire une blague. Une blague de mauvais goût qui aurait pu très mal tourner. La professeure, après avoir ingéré ce produit dangereux, a été hospitalisée en urgence. Elle souffre d'irritations des voies digestives, mais reste surtout très choquée. Hors de danger, elle a quitté l'hôpital et s'est rendue à la gendarmerie pour porter plainte.