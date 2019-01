Yvelines : incendie volontaire dans une école maternelle

Un incendie a détruit une salle d'une école maternelle de Sartrouville, dans les Yvelines, dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris de sources concordantes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait d'origine criminelle.

École située dans un quartier "sensible". Un témoin a appelé la police peu après minuit après avoir vu deux personnes, arrivées en scooter, entrer dans l'école Robert Desnos et y déclencher un incendie, a indiqué une source policière. L'alarme de l'établissement s'est déclenchée et les pompiers ont été appelés sur place mais une salle "d'environ 40 m2" a été détruite, selon la même source.

Cette pièce était celle où les instituteurs entreposaient des livres, a indiqué le maire LR de la commune, Pierre Fond, qui a jugé cet incendie "scandaleux". Il a précisé que cette école maternelle, la plus petite de la ville, était située dans le quartier dit "sensible" de la cité des Indes. "Les dégâts ont été limités parce que tous les bâtiments de la ville sont équipés de dispositifs anti-intrusion, ce qui fait que l'intervention a été extrêmement rapide", a-t-il ajouté. L'école devrait être rouverte au cours de la semaine prochaine, a-t-il précisé.