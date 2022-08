Vitry-sur-Seine : le commissariat attaqué par une vingtaine d'individus, une personne interpellée

C'est une scène invraisemblable qui s'est déroulée dimanche à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Une vingtaine d'individus s'en sont pris aux policiers et au commissariat de la ville. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'attaque s'est déroulée vers 1 heure du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est à ce moment-là que des personnes vêtues de vêtements noirs, certaines cagoulées, ont lancé quatre cocktails Molotov et des mortiers d'artifice sur le commissariat et en direction des voitures des policiers.

Aucun blessé

Un mortier a atteint sa cible et explosé dans une des voitures. Aucun autre dégât n'a été constaté, ni de policiers blessés. D'autres engins incendiaires du même type ont été retrouvés près du bâtiment. L'attaque était semble-t-il préméditée, selon Pierre Belloc, maire communiste de Vitry-sur-Seine. "Il y a eu une interpellation ce week-end, un peu vive", affirme-t-il à Europe 1.

"Les effectifs de police sont parfois insuffisants"

"C'est une forme de représailles, on est une grande ville avec beaucoup de quartiers. Les effectifs de police sont parfois insuffisants et donc très vite, les forces de l'ordre sont débordées. À ce moment-là, il suffit d'un petit dérapage pour que l'équilibre soit brisé et qu'on est ce type d'événement", ajoute-t-il.

Le maire appelle surtout à l'apaisement. Aujourd'hui, une personne est actuellement en garde à vue en lien avec les faits de dimanche soir. Une enquête a été ouverte notamment pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.