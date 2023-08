Viol avec tortures dans la Manche : le suspect visé par une autre enquête pour agression sexuelle

L'homme de 18 ans mis en examen samedi pour le viol avec tortures d'une jeune femme à Cherbourg (Manche) fait l'objet d'une autre enquête en cours pour agression sexuelle sur sa sœur et a été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants, a indiqué le parquet. Le suspect a été mis en examen début août à Cherbourg pour le "viol accompagné de tortures ou actes de barbarie" d'une jeune femme qui avait été hospitalisée dans un état grave et dont le "pronostic vital était engagé", avait annoncé samedi le parquet de Coutances (Manche).

La victime avait précisé aux enquêteurs avoir été agressée par un homme "qu'elle avait déjà vu mais qu'elle ne connaissait pas". Durant sa garde à vue, l'homme avait fini "par reconnaître laconiquement les faits susceptibles de lui être imputés", selon le parquet de Cherbourg, qui a transmis la procédure au parquet de Coutances.

Un viol classé sans suite

"Il ressort du casier judiciaire de l'intéressé qu'il a été condamné à cinq reprises par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violences", a précisé le parquet de Coutances dans un communiqué diffusé lundi soir. "Une procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa soeur est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis", ajoute Dorothée Thoumyre, substitut du procureur de la République de Coutances.

"En outre, une procédure de viol sur mineur initiée en 2019 a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée", précise-t-elle.