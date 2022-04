Vente à la sauvette, tuks-tuks : vaste opération de police au pied de la Tour Eiffel

Une vingtaine de vendeurs à la sauvette interpellés, des tuk-tuk saisis: une importante opération de police a eu lieu mardi pour contrôler les auteurs d'infractions ou d'escroqueries au pied de la Tour Eiffel, plus nombreux avec le retour des touristes.

35 personnes arrêtées

"Cette délinquance n'est pas massive, mais elle est visible. Elle touche la tranquillité du public, des riverains, des commerçants victimes d'une concurrence déloyale et elle atteint l'image de marque de la capitale et de la France de manière générale", a expliqué Isabelle Tomatis, cheffe de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), aux médias conviés à assister à l'opération.

Avec la fin de la crise sanitaire, les touristes sont de retour dans la capitale et la délinquance qui s'y rapporte aussi. Sans donner de statistiques précises, la commissaire note que sur les trois premiers mois de l'année, "on commence à remonter vers les chiffres de 2019", avant la pandémie de Covid-19.

Parmi les principaux faits de délinquance recensés par la police: les pickpocket, les vendeurs à la sauvette ou les joueurs de bonneteau, détaille Mme Tomatis. Aucun ne sera interpellé mardi. "Ils ont des systèmes de repérages, avec des guetteurs", explique la commissaire.

Au total, 35 personnes ont été arrêtées lors de cette opération, dont 23 pour vente à la sauvette et 12 pour infraction à la législation sur les étrangers, a indiqué la préfecture.

"Je n'arrête pas de me toucher les poches"

Quelque 200 kilos de marchandises, dont de nombreuses petites Tour Eiffel métalliques, ont également été saisis. Et 30 contraventions ont été dressées, dont "26 infractions routières visant des tuk-tuk", sorte de tricycle motorisé.

Assis au volant de son tuk-tuk dûment immatriculé, Hamid, 59 ans, attend de présenter son permis et sa carte grise. Si tous ses papiers sont en règle, il se fait en revanche régulièrement verbaliser pour mauvais stationnement. "La société pour laquelle je travaille reçoit environ 10 amendes par mois à l'agence", déplore le conducteur, qui réclame à la mairie des places de stationnement pour pouvoir attendre et embarquer les touristes en règle.

A ses côtés, une jeune femme avec des papiers roumains, voit son tuk-tuk saisi: il ne possède pas de plaque d'immatriculation et sera immobilisé, explique un policier.

"On ne se sent pas en insécurité, mais c'est vrai que je n'arrête pas de me toucher les poches, pour vérifier que mon portefeuille est bien là", explique Simon, venu avec sa famille pour les vacances. "On fait attention, comme dans toutes les grandes villes", ajoute sa compagne, Gaëlle.

Au total, quelque 150 policiers et agents publics ont été mobilisés mardi. Ces opérations ont vocation à être reconduites, "plusieurs fois par semaine", y compris dans d'autres lieux touristiques de la capitale comme Le Louvre ou Notre Dame, a précisé Mme Tomatis.