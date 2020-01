Var : l'homme retranché avec sa fille à son domicile a été interpellé

L'assaut a été donné à 0h22. En quelques secondes, dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger un homme d'une quarantaine d'années retranché chez lui depuis une trentaine d'heures à Esparron, dans le Var. Il retenait depuis mercredi après-midi sa fille de 3 ans à son domicile et a été interpellé.

"Il était très nerveux"

La fillette était en pleurs, mais elle est saine et sauve. "On est contents", assure Jean-Louis, un habitant d'Esparron, "impressionné" par le dispositif des forces de l'ordre qui a mobilisé une centaine d'hommes. "C'est un bon papa qui adore sa fille, la plus belle chose arrivée dans sa vie. Il n'a pas eu une enfance facile, avec un père violent… Psychologiquement, il n'était pas très fort, ça se voyait. Il était très nerveux."

Dans ce village de 300 personnes, les habitants sont unanimes : Hervé, 40 ans, a "pété les plombs". "C'est vraiment un brave homme", affirme une autre Esparonnaise rencontrée par Europe 1 à propos de ce quadragénaire en conflit avec son ex-compagne. "Il a vrillé comme n'importe quel parent si on veut lui enlever son enfant. Je pense qu'il ne mérite pas de passer pour le mauvais." Après plus d'une journée d'attente et d'angoisse, la bourgade varoise peut désormais retrouver sa quiétude.