Val-de-Marne : une femme tuée à l'arme blanche, son conjoint en fuite

Une femme a été tuée vendredi soir à l'arme blanche à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et son conjoint, actuellement en fuite, est activement recherché, a-t-on appris samedi de source judiciaire. Alertés par des voisins qui entendaient des cris d'enfants, les services de police et les pompiers sont arrivés sur place dans la soirée et ont découvert le corps d'une femme présentant une plaie causée par un couteau au thorax, a précisé cette source.

Les deux enfants du couple ont été placés

Le conjoint de la victime était toujours en fuite samedi matin, a ajouté cette source, confirmant une information du Parisien. Les deux enfants du couple ont été placés. L'enquête a été confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne.

En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels. Depuis le début de l'année, au moins 49 féminicides se sont produits, selon un décompte mené par l'AFP.