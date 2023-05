Une infirmière décédée, pas de mobile apparent... Ce que l'on sait de l'agression au CHU de Reims

L'ESSENTIEL

Le décès de l'infirmière agressée lundi au couteau au CHU de Reims, est "un des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation", a réagi mardi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à l'unisson de la classe politique. L'infirmière de 37 ans, victime d'un homme souffrant de troubles psychiatriques, est décédée dans la nuit de lundi à mardi, au lendemain d'une attaque qui a suscité une vive émotion. De son côté, le ministre de la Santé, François Braun, a demandé mardi qu'une "minute de silence" soit observée ce mercredi.

François Braun demande "une minute de silence dans tous les hôpitaux"

Le ministre de la Santé, François Braun, a demandé mardi qu'une "minute de silence en hommage" à l'infirmière tuée au CHU de Reims soit observée "demain midi dans tous les hôpitaux". "Je demande demain midi dans tous les hôpitaux, une minute de silence en hommage à Carène", soignante de 37 ans dont l'agression mortelle "est un drame qui nous anéantit tous", a-t-il déclaré lors du salon Santexpo organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF).

Avant lui, le président de la FHF, Arnaud Robinet, également maire de Reims, a déploré "la disparition de l'une des nôtres". "Carène exerçait son métier d'infirmière avec passion, fière d'apporter, au quotidien, soins et humanité", a-t-il ajouté, appelant à "tout mettre en oeuvre afin de faire reculer la violence dans nos sanctuaires du soin".

"Un des drames les plus intenses" pour le pays, selon Véran

"Ça fait partie des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation. On parle de quelqu'un qui dévoue sa vie à protéger, à sauver celle des autres et qui trouve la mort de manière violente", a déclaré le ministre sur France Inter ce mardi. "Je ne sais pas si on peut associer l'acte a priori d'un déséquilibré avec la montée de violence générale à laquelle font face tous les dépositaires d'une forme d'autorité de l'État", a-t-il souligné, tout en invitant à "nous interroger sur une forme de continuum entre la violence des réseaux sociaux, la violence verbale à laquelle la classe politique parfois s'adonne et ces actes de violence du quotidien qui peuvent toucher tout le monde".

"Le drame du CHU de Reims touche la Nation toute entière", a réagi sur Twitter la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Exprimant son "émotion" après ce "terrifiant meurtre", le patron de LR Éric Ciotti a de son côté demandé sur RMC-BFMTV "un grand plan psychiatrie" face à un secteur selon lui "complètement délaissé dans notre société" et qui a souffert d'un "effondrement cruel des moyens, des lits affectés".

Pas de mobile apparent

Le mis en cause de 59 ans, aussitôt interpellé, "semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service", selon le communiqué du procureure de Reims, Matthieu Bourrette. Cet homme a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat". L'enquête a été confiée au commissariat central de Reims.

L'homme "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée", a précisé le procureur dans un communiqué. Il avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale", après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées", a-t-il ajouté. "Ce dossier devait tout prochainement être évoqué par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises", est-il précisé dans le communiqué.