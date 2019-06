Une bijouterie braquée à Paris, les deux suspects en fuite

Une bijouterie a été attaquée par deux malfaiteurs armés ce mercredi en fin de matinée dans le quartier des Champs-Elysées, selon les information recueillies par Europe 1.

Un butin d'environ 200.000 euros

Le commerçant aurait été frappé par les braqueurs et souffre de blessures. Les malfrats ont pris la fuite à bord d’un deux roues après s’être changés quelques rues plus loin, abandonnant derrière eux une arme et un casque de moto.

Selon les premières estimations, leur butin se chiffrerait à "environ 200.000 euros", selon une source proche de l’enquête.