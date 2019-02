Un mort et deux blessés dans une avalanche en Savoie

Une avalanche s’est déclenchée cet après-midi vers 15h, dans la station de Val Cenis, dans un secteur hors-piste, a appris Europe 1. D’importants moyens de secours ont été immédiatement déployés.

Selon nos informations, une dizaine de personnes a été emportée par cette avalanche. Et le premier bilan provisoire fait état d’une personne décédée et deux blessés en urgence relative. Le préfet de Savoie rappelle que le risque d’avalanche est très fort depuis plusieurs jours sur tous les massifs savoyards à cause des fortes chutes de neige.