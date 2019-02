Neige et verglas : six départements en alerte orange dans le centre-est

Six départements du centre-est, du Cantal à la Haute-Savoie, ont été placés en vigilance orange par Météo France de samedi matin à dimanche midi, en raison des chutes de neige et du risque de verglas. L'Isère, la Loire, la Haute-Loire et la Savoie sont les quatre autres départements concernés.

D'abondantes chutes de neige. Des chutes de neige à basse altitude perturbent la circulation routière autour de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay. Dans les Alpes, la neige tombe abondamment sur les versants et des axes secondaires sont coupés. En Savoie, des touristes ont été hébergés dans des centres d'urgence dans la nuit de vendredi à samedi, la préfecture ayant fermé l'accès à certaines stations le temps de sécuriser les routes.

Des foyers privés d'électricité. Les intempéries perturbent aussi le réseau d'alimentation électrique : 4.000 foyers restaient privés de courant samedi matin en Haute-Savoie et en Savoie, selon Enedis, contre 25.000 vendredi en fin de journée, au plus fort de l'épisode.