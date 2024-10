Un homme et une mineure écroués pour l'agression d'un surveillant pénitentiaire à Montreuil

Un homme et une jeune fille mineure ont été mis en examen et écroués dans le cadre d'une enquête pour violence et menaces avec arme contre un surveillant pénitentiaire, agressé à son domicile de Montreuil (Seine-Saint-Denis) le 26 septembre, a indiqué samedi le procureur de Bobigny. "Ils ont été déférés à l'issue de leur garde à vue vendredi et présentés à un juge d'instruction qui, conformément aux réquisitions du parquet, les a mis en examen", a précisé le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué.

Agressé à son domicile

"La jeune fille a été placée en détention provisoire et l'homme, ayant sollicité un débat différé, a été incarcéré dans l'attente de ce débat", a-t-il précisé. Le surveillant de prison avait été agressé le soir du 26 septembre à son domicile de Montreuil par plusieurs individus armés. Les agresseurs, "masqués, avaient une arme de poing" en leur possession quand ils étaient entrés chez l'agent, qui travaille à la prison de la Santé à Paris, avait indiqué le parquet fin septembre.

Le surveillant pénitentiaire, né en 1983, avait été blessé par "plusieurs coups au visage", selon les informations transmises fin septembre par le parquet. Avant de quitter l'appartement, les agresseurs avaient proférés "des menaces en lien avec le travail de l'agent". L'enquête avait été confiée au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Un autre homme interpellé mais mis hors de cause

L'homme a été mis en examen notamment pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur agent de l'administration pénitentiaire, menaces et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. La mineure est poursuivie notamment pour complicité de violences.

Un autre homme, également interpellé, a été mis hors de cause, selon la même source.