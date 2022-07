Tour de France des faits divers - Double assassinat à Cassis : deux amants suspectés

"Les amants du Cap Canaille", un récit proposé par Christophe Hondelatte, c’est une affaire criminelle en deux étapes. Car si les ossements des deux victimes ont été retrouvés en même temps, les cadavres présentaient des états de détérioration bien distincts. Dans ce dossier judiciaire insolite, il y a deux assassinats commis à trois ans d’intervalle, mais liés à un même homme : un certain Jean-Claude Douliery.

Plus aucun signe de vie

Le premier chapitre de l’histoire s’ouvre en 2001, avec Dominique Ortis, une jeune femme de 30 ans. Passionnée de cheval, elle vit dans le ranch familial à Allauch avec son père. Elle est enceinte de son ami, Jean-Claude, un grand brun balafré au niveau de l’arcade sourcilière qu’elle fréquente depuis sept mois et avec qui elle compte bientôt s’installer. Elle passe la nuit du 24 mars chez lui, à Marseille, mais doit repartir le lendemain matin pour assister à l'immanquable barbecue du dimanche de sa famille. Pourtant, le midi venu, aucun signe de Dominique. On attaque le plat sans elle, puis le dessert : toujours rien. Son père appelle Jean-Claude, qui lui assure pourtant l’avoir déposée à la station de métro le matin-même. Le fiancé de Dominique n’a pas l’air particulièrement inquiet de sa disparition.

Les recherches sont lancées. Le père de Dominique contacte le commissariat, les hôpitaux, les amis de sa fille. Ses soupçons se tournent immédiatement vers Jean-Claude, qui fait preuve d’un étrange détachement vis-à-vis de la situation, et dont les propos sonnent faux. Après trois semaines sans nouvelles de Dominique, les gendarmes se renseignent sur les agissements de Jean-Claude dans la nuit du 24 mars. Ses relevés téléphoniques dévoilent plus de 60 coups de fil échangés avec sa mère, précise Christophe Hondelatte dans son récit pour "Hondelatte Raconte".

Le père de Dominique mène sa propre enquête, et apprend par des proches de sa fille que la mère de Jean-Claude la harcelait constamment. Mère qui aurait, qui plus est, fait l’objet en 1981 d’une investigation suite à la mort soudaine de son mari en pleine santé de 39 ans… Jean-Claude et elle seraient-ils complices dans l’affaire de la disparition de Dominique ?

"Ton père, il est mort"

Pendant plusieurs années, les éléments de l’enquête ne permettent pas de le confirmer. Le juge n’a que des suspicions. En 2002, ils sont libérés malgré une inculpation pour enlèvement et séquestration. Jean-Claude Douliery commence alors une nouvelle vie : il part s’installer chez son ami Jean-Pierre et sa femme Béatrice. Mais des tensions ne tardent pas à naître dans ce huis-clos. Jean-Pierre a l’impression que Jean-Claude en pince pour sa femme ! En effet, celle-ci finit par demander le divorce… Pour refaire sa vie avec Jean-Claude. Et puis, le 16 mars 2005, Jean-Pierre disparaît. En arrivant chez lui, sa fille trouve la maison vide. Coup de théâtre : c’est sa mère Béatrice qui passe aux aveux. "Ton père, il est mort. Avec Jean-Claude, on a brûlé ses affaires dans une voiture. Il était sacrément lourd à porter, et puis ça n'a pas été facile à nettoyer."

Face à ces révélations choquantes, l’enquête sur les amants meurtriers démarre. Très vite, Béatrice dévoile où se trouve le cadavre. Jean-Claude l’aurait jeté du haut du Cap Canaille, pour qu’il tombe dans les calanques. Sur les lieux du crime, Béatrice s’effondre. Elle prétend désormais avoir simplement aidé Douliery à transporter le corps de son ex-mari, après l’avoir surpris couteau à la main en rentrant chez elle, pour éviter d’y passer à son tour…

Deux cadavres au bas de la falaise

Reste qu’au moment de la découverte du corps, l’enquête bascule à nouveau : il n’y a pas un, mais deux cadavres au bas de la falaise ! Et le second est celui de la fameuse Dominique Ortiz, disparue en 2001…

Les deux meurtres ont-ils vraiment été commis par Douliery ? L’assassinat de Jean-Pierre a-t-il été commandité par une Béatrice désirant se débarasser de son mari encombrant ? Est-il possible que la mère de Jean-Claude ait été complice de l’assassinat de Dominique ? Pour connaître tous les détails de l’histoire et savoir qui a instrumentalisé qui, écoutez l’épisode imaginé par Christophe Hondelatte et dédié à cette affaire dans “Hondelatte Raconte” avec pour invité Me Victor Gioia, avocat des parties civiles.