Toulouse : cinq ans de prison pour un garde d'enfants pédophile

Un homme de 32 ans a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir en 2017 abusé sexuellement de huit garçonnets qu'il gardait, a-t-on appris vendredi auprès du Parquet. Le ministère public avait requis une peine de sept ans de prison contre l'homme, très apprécié comme baby-sitter à Verfeil, dans la périphérie toulousaine, avant que l'affaire n'éclate.

Pas d'explication sur son comportement. Selon France Bleu Occitanie, ce trentenaire était également employé dans des MJC et écoles pour animer des ateliers. S'il a avoué, il n'a pas expliqué son comportement, affirmant "ne pas l'avoir fait exprès". Assigné à un suivi socio-judiciaire pendant sept ans avec obligation de soins, il sera aussi inscrit au fichier national des délinquants sexuels (Fijais) et interdit de paraître dans les départements de Haute-Garonne et du Tarn.