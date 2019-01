TEMOIGNAGE - Explosion d'une boulangerie en plein Paris : "On a cru que c'était un tremblement de terre", affirme un riverain

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

La scène st impressionnante. Ce samedi matin vers 9 heures, une fuite de gaz a fait exploser une boulangerie de la rue de Trévise, en plein Paris. Le souffle de l'explosion a retourné les véhicules dans la rue et les vitres ont été brisées. Alaydine est un habitant du quartier, il témoigne au micro d'Europe 1.

"On était en train de dormir et tout à coup, on a senti l'explosion. On a cru que c'était un coup de foudre ou un tremblement de terre", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Une situation "maîtrisée" selon les autorités. "J'ai juste pris mes affaires, parce que j'ai entendu des gens hurler dehors. En sortant, on a vu que toutes les vitres du quartier étaient brisées". Selon les informations d'Europe 1, l'explosion est survenue alors que les pompiers étaient en train d'intervenir pour réparer une fuite de gaz dans la rue de Trévise. "J'ai été réveillée par l'effet de souffle", raconte encore à l'AFP Claire Sallavuard, qui habite le 6 rue de Trévise, l'immeuble où se trouve la boulangerie. Sa famille a finalement dû être évacuée par une échelle du premier étage.

Quelque 200 pompiers et 100 policiers étaient mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur, qui faisait état d'une situation "maîtrisée", vers 10 heures.