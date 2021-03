Strasbourg : important incendie chez OVHcloud, de nombreux sites internet inaccessibles

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi à Strasbourg sur le site de l'entreprise OVHcloud, spécialisée dans les serveurs informatiques. Il a depuis été "circonscrit", a annoncé mercredi matin la préfecture du Bas-Rhin. Mais depuis, de nombreux sites internet français sont indisponibles.

101 sapeurs-pompiers mobilisés

Le feu s'est déclenché vers une heure du matin dans le quartier de Port du Rhin, à l'est de la capitale alsacienne, non loin de la frontière allemande, et a mobilisé 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules. "Grâce à une forte mobilisation des pompiers, le sinistre sur le site a été circonscrit", a annoncé la préfecture dans un communiqué, peu avant 7h00. Des moyens opérationnels ont également été mobilisés par les autorités allemandes.

La préfecture a précisé que le site, de type "data-center", n'était pas classé Seveso, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps. Elle a indiqué qu'aucune pollution toxique n'avait été détectée, malgré l'important panache de fumée. Depuis 5h30 ce mercredi matin, le site est donc inaccessible aux équipes d'OVHcloud pour des raisons de sécurité, et sous le pilotage de la préfecture.

Plusieurs sites internet inaccessibles

Cette entreprise étant gestionnaire de données informatiques, l'incendie a rendu indisponible de nombreux sites internet français, comme en témoignent des tweets postés mercredi matin. Parmi eux, le site du gouvernement data.gouv.fr, ou encore ceux de l'office de tourisme de Colmar ou de Saverne. L'application Cityscoot a elle aussi été paralysée ce mercredi matin par l'incendie qui a touché le site de l'entreprise OVHcloud.

Notre site est actuellement injoignable suite à un grave incident chez notre hébergeur. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite. — data.gouv.fr (@datagouvfr) March 10, 2021

【 Communiqué 】

Suite à un grave incident chez notre hébergeur, tous nos sites sont actuellement hors service.

Notre responsable informatique est optimiste pour un redémarrage dans la journée. pic.twitter.com/3GHo9ob8T6 — Culture 31 (@Cultures31) March 10, 2021

De son côté l'hébergeur a fait savoir que toutes ses équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner ses clients et pallier l’indisponibilité de son site strasbourgeois. OVHcloud a également dit être en train d’évaluer l’impact de cet incident et qu'elle communiquera dès que possible avec la plus grande transparence sur l’avancée de ses analyses concernant les clients touchés.