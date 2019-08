Strasbourg : en garde à vue pour une agression, il avoue le meurtre d'une femme

Un homme placé en garde à vue pour avoir poignardé un homme à Strasbourg mi-août a avoué spontanément avoir tué une femme qui avait été retrouvée morte dans un champ à Ostwald, dans le Bas-Rhin, en juillet, a appris l'AFP jeudi de source policière.

"Les deux affaires sont liées à la toxicomanie"

Déjà connu de la police et de la justice, cet homme de 35 ans avait été interpellé mi-août avec un couteau et les vêtements maculés de sang après avoir grièvement blessé un homme au couteau dans son appartement du quartier de la gare à Strasbourg, a expliqué cette source, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

En garde à vue pour cette tentative de meurtre, "il a fait des déclarations spontanées aux enquêteurs concernant sa présence sur les lieux" où le corps d'une femme toxicomane de 41 ans avait été découvert le 21 juillet, à Ostwald. "Il s'accuse mais on a encore besoin de vérifier, il faut que cela soit compatible avec les constatations médico-légales et ce que les enquêteurs ont recueilli comme éléments d'enquête", a souligné cette source. "On devrait avoir une commission rogatoire qui le relie au meurtre [de cette femme, ndlr] et nous demande d'enquêter", a-t-elle ajouté, précisant que "les deux affaires sont liées à la toxicomanie" et que "l'individu interpellé apparaissait dans l'entourage" de cette femme.

Selon les DNA, l'homme a conduit les enquêteurs sur le lieu des faits et leur a permis de retrouver des affaires appartenant à la victime, prénommée Céline, dans un sous-bois, puis les a menés à l'endroit où il s'était débarrassé d'un couteau. Il l'aurait poignardée à de multiples reprises, à l'issue d'une dispute provoquée par la jalousie, indique le journal régional.