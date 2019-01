Soupçonné de viol, le rappeur américain Chris Brown placé en garde à vue à Paris

Le rappeur américain Chris Brown, ex-compagnon de la chanteuse Rihanna, se trouve en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne depuis lundi matin, après l'ouverture d'une enquête, selon des informations du journal Closer confirmées par Europe 1, mardi. Il était également entendu pour "infraction à la législation sur les stupéfiants". L'enquête a été confiée au 1er district de la police judiciaire de Paris (1er DPJ).

Trois suspects en garde à vue. Une femme de 24 ans a porté plainte contre le musicien, l'accusant de viol dans la nuit du 15 au 16 janvier. La plaignante rapporte l'avoir rencontré dans une boîte de nuit située dans le 8ème arrondissement de Paris, près des Champs-Elysées, et l'avoir ensuite suivi jusqu'à son hôtel, le Mandarin Oriental, avec d'autres femmes. Elle déclare s'être ensuite retrouvée seule avec le rappeur de 29 ans, et l'accuse de l'avoir violée à ce moment là. Elle assure également avoir été abusée par le garde du corps de la star, et par l'un de ses amis. Les trois hommes ont été interpellés lundi matin et placés en garde à vue.

Déjà condamné pour violences. En 2009, Chris Brown avait été condamné à des travaux d'intérêts général pour des violences conjugales sur Rihanna. Il avait plaidé coupable et avait été placé sous surveillance pendant six ans. Depuis, il a notamment plaidé coupable pour avoir agressé un fan à Washington en 2014 et a été accusé en 2016 de violences envers une femme à Las Vegas et une autre à Los Angeles.