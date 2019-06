"Sortez, on va vous cramer !" : une bande de jeunes attaque un commissariat de l'Eure

C'est une véritable scène de guérilla urbaine qui s'est déroulée au commissariat de Val-de-Reuil-Louviers, au sud de Rouen, dans l'Eure. Le bâtiment a en effet été attaqué par une quinzaine de personnes, révèle Le Figaro.

Cagoulée, la quinzaine d'individus - le syndicat de police Alliance évoque "une trentaine" de personnes - s'en est pris à ce commissariat vers 2 heures du matin. Armés de projectiles divers, mais aussi de pavés, fumigènes et "éléments pyrotechniques", ils ont tenté de pénétrer dans le bâtiment durant une trentaine de minutes. Pendant l'attaque, les forces de l'ordre ont également subi des insultes et des menaces : "Bande d’enculés de Français", ou encore "Venez, sortez, on va vous cramer". Les fonctionnaires affirment que plusieurs d'entre eux ont également crié "Allah Akbar".

Des jeunes entre 15 et 20 ans

Le Figaro indique que deux agents de garde, pas du tout préparés pour un tel événement et "en chemisette", tentaient de contenir les tirs de leurs assaillants avec des boucliers et des gaz lacrymogènes avant que les renforts n'arrivent et ne fassent fuir le groupe. Environ 30 minutes après le début de l'attaque, tout était rentré dans l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts sont matériels : quelques vitres ont été brisées et un véhicule endommagé. Plus d'une centaine de restes de projectiles ont tout de même été retrouvés sur les lieux.

D'après les premiers éléments de l'enquête ouverte pour "dégradations volontaires de biens d’utilité publique en réunion" et "violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec armes par destination", les assaillants sont des jeunes âgés d'entre 15 et 20 ans. Le syndicat Alliance a dénoncé cet assaut d'une violence inouïe, décrivant des "policiers à bout, au bord de la rupture", et s'inquiète de la situation de "souffrance" de ce commissariat en manque d'effectifs et de moyens, selon lui. Une source syndicale indique par ailleurs au Figaro qu'une même attaque de ce type a déjà eu lieu contre ce commissariat, en juillet 2018.