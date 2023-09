Savoie : une femme tuée en pleine rue, le suspect interpellé

Jeudi matin, une fonctionnaire de police de 42 ans, affectée au commissariat de Chambéry, a été tuée en pleine rue alors qu’elle venait déposer un de ses enfants à la crèche. Elle a été violemment frappée par son ex-conjoint. D’importants moyens ont été déployés pour le retrouver.

Depuis, à la Croix-de-la-Rochette, en Savoie, dans ce village de 400 habitants, l’horreur a laissé place à la consternation. L'homme a été interpellé, sans incident particulier, par les gendarmes dans une zone boisée. Il est actuellement en garde à vue.

"On se connaît tous dans ce petit village"

Quelques bouquets de fleurs, des œillets blancs, des chrysanthèmes roses sont devant la crèche du village pour rendre hommage à cette femme décédée sous les coups de son mari. Des mots attentionnés sont écrits sur des pancartes : "On sera toujours là pour tes filles, on pense fort à toi, on t’aimera toujours". À quelques mètres de là, la mère de famille est morte sous les coups de son ex-compagnon, sous les yeux de son petit garçon de trois ans.

Depuis, dans ce village, c’est le silence qui règne. Les habitants fuient les micros, l’heure est au deuil. Jamais un tel drame ne s’était déroulé à la Croix-de-la-Rochette. Le maire, Ludovic Lambert, est sous le choc, il connaissait la victime personnellement.

"On se connaît tous dans ce petit village. Ce sont des gens qui étaient appréciés, pas habitants depuis longtemps sur la commune, mais appréciés. Il faut penser avant tout à leurs enfants parce que c'est une famille nombreuse. Moi, je pense à eux", explique les yeux embués de larmes le premier édile.

Depuis, une cellule psychologique a été ouverte. Des amis sont venus amener leurs enfants. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Chambéry pour assassinat par conjoint et confiée à la brigade de recherches de Chambéry ainsi qu'aux gendarmes du GIGN.