Sanary-sur-Mer : où en sont les opérations des secours ?

INTERVIEW

Ce mardi, un immeuble de Sanary-sur-Mer s'est effondré après une explosion, faisant un mort et plusieurs blessés. Audrey Graffault, la sous-préfète du Var, était l'invité d'Europe Midi. Elle a fait le bilan de la catastrophe et a dressé l'inventaire des moyens déployés pour sortir les victimes des décombres.

Un mort, plusieurs blessés

Ce mardi midi, les recherches ont repris afin de retrouver d'éventuelles victimes. Elles avaient été interrompues pour sécuriser l'un des bâtiments. "Une personnes décédée a été extraite des décombres. Deux personnes sont encore recherchées. Cinq autres avaient été prises en charge ce matin par les services médicaux. Deux [ont été] extraites des décombres et médicalisées par le Smur de Toulon. Et neuf personnes avaient également été évacuées des immeubles attenants et prises en charge par des proches. La mairie de Sanary avait également ouvert un gymnase qu'elle avait mis à disposition des victimes éventuelles", a expliqué la sous-préfète.

L'homme retrouvé mort est âgé de trente ans. Les deux personnes extraites en vie de l'immeuble en ruine sont une femme et son bébé, sauvés grâce à un chien de sauvetage. "Nous avons mis plus de deux heures à sortir ce bébé. Il est actuellement pris en charge par des équipes du Samu qui sont sur place. Il va bien", a précisé lors d'un point presse le colonel Eric Grohin des sapeurs-pompiers du Var.

Une enquête de police en cours

Pour continuer ces recherches, une centaine de sapeurs pompiers du Var, des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins-pompiers ont été mobilisés. "Ils sont renforcés par des militaires qui sont en train d'arriver sur place", a expliqué l'invitée d'Europe 1. "Deux équipes médicales du Smur sont sur place. La zone est sécurisée par 25 policiers nationaux et des policiers municipaux." Une grue a également été réquisitionnée ce mardi matin pour sécuriser l'ensemble des travaux de déblaiement.

Pour l'instant, les causes de cette explosion survenue vers 3h50 du matin ne sont pas connues. Les pompiers ont évoqué une odeur de gaz en arrivant sur les lieux tôt ce matin. "C'est une piste. Cela étant, à ce stade, nous n'en savons pas plus", a expliqué la sous-préfète. Une enquête de police est en cours.