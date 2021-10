Saint-Jean-de-Luz : un accident de train fait au moins trois morts

Un TER a percuté plusieurs personnes sur l'axe reliant Hendaye à Bordeaux. Mardi matin, vers 5h30, le train dépasse la gare de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, lorsqu'il entre en collision avec plusieurs personnes étendues sur les voies, rapporte France Bleu Pays basque.

Trois personnes sont mortes et un individu âgé de 28 ans est grièvement blessée, dans un état critique. Il a été gravement touché aux membres inférieurs et à l'abdomen et souffre d'une fracture du bassin, selon les secours. Pris en charge par une équipe du Samu sur place, il avait fait l'objet de premiers soins de la part des policiers, qui avaient stoppé l'hémorragie. Contacté par Europe1.fr, la SNCF a indiqué que le blessé a été transporté à l'hôpital. Il est actuellement soigné au centre hospitalier de Bayonne. Il pourrait s'agir de migrants. Les trois personnes décédées sont majeures mais leur identité n'a pas encore été déterminée, selon le parquet, qui devait tenir une conférence de presse dans l'après-midi.

Les victimes étaient "allongées sur la voie"

La circulation a repris progressivement peu après 8 heures, au départ des secours, mais restait ralentie, a ajouté auprès d'Europe1.fr la SNCF.

Les circonstances exactes du drame n'étaient pas connues en milieu de matinée mais il semblait que les victimes soient "effectivement des migrants", d'après la mairie de Ciboure, petite ville de quelque 6.500 habitants où s'est produit le drame, juste au sud de Saint-Jean-de-Luz. "A priori, ces personnes étaient allongées" sur la voie, a-t-elle ajouté, citant les secours. L'accident n'a pas fait de blessés à bord du train mais les passagers, choqués, ont été pris en charge, a ajouté la SNCF.