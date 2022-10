Roanne : ce que l'on sait de l'affaire sur l'agression sexuelle d'une fillette de six ans

À Roanne, un père de famille s'est fait justice lui-même en agressant un adolescent qu'il soupçonne d'attouchements sur sa fille de six ans. L'adolescent, un mineur isolé de 16 ans, s'est vu prescrire une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours. Une enquête pour "violences aggravées en réunion commises avec une arme par destination" a été ouverte contre le père de famille et ses amis.

La mère est tombée nez à nez avec le jeune homme

Selon le récit de la famille de la victime, un jeune homme s'est introduit dans leur maison vers 3 heures du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Il monte dans la chambre de la petite fille et l'agresse sexuellement. La mère de la victime, qui entend du bruit, monte à l'étage et tombe nez à nez avec le jeune homme. Elle appelle immédiatement son compagnon, mais l'intrus prend la fuite. Le lendemain matin, les parents vont porter plainte mais doutent de la capacité des policiers à retrouver l'agresseur.

"C'est simplement une réaction de colère"

"Ils s'attendaient suite à cela que des patrouilles de police soient faites autour de sa maison et dans le quartier parce qu'il avait le sentiment que l'agresseur était toujours proche de sa maison. L'histoire lui a donné raison puisque le lendemain, un de ses amis a appelé pour lui dire qu'un homme rôdait autour de chez lui", raconte Maître Jean-François Canis, l'avocat du père de la fillette. "Il l'a pris en photo, il a montré la photo à sa femme qui l'a reconnu. Et là, il est vrai qu'il a perdu son sang-froid et qu'il a commis des violences. Il est évident qu'il le regrette, mais c'est simplement une réaction de colère et certainement pas une vendetta, certainement pas la volonté de se faire justice lui-même."

L'adolescent nie les faits

L'adolescent de 16 ans, mineur isolé, est roué de coups, fouetté avec un câble électrique par le père de famille et trois de ses amis qui finissent par prévenir les policiers. Le jeune homme, mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, nie les faits.

Le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, a rappelé qu'"en France, on ne se fait pas justice soi-même" et a précisé que "la justice a très bien travaillé" puisque le jeune homme a été interpellé puis écroué. Cependant, dans la ville de Roanne, le sentiment est bien différent, comme en témoignent les réactions d'habitants du quartier. "On s'aime tous, on est bien entre nous, l'autre arrive, c'est un sauvage ce mec, et ils ont réagi en sauvage avec lui, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut leur donner une leçon", a affirmé un des voisins du père de la victime au micro de nos confrères de CNews.