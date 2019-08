INFO EUROPE 1 - Recrudescence des cambriolages de pharmacies en Île-de-France, un syndicat alerte

INFO EUROPE 1

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète de plus en plus les pharmaciens : la recrudescence des cambriolages des officines. L'Union des Syndicats de Pharmaciens va envoyer une circulaire, mardi, à toutes les officines d'Ile-de-France. Plusieurs dizaines de pharmacies sont en effet victimes de vols depuis le début de l'année et notamment en Ile-de-France. Europe 1 est allée à leur rencontre.

Toujours le même profil

La nuit du 11 août dernier, la pharmacie de Boris Robin a été cambriolée par trois jeunes malfrats, repérés par les caméras de surveillance : "Au visuel, ce sont des personnes qui ont au maximum une vingtaine d'années. Ils savent exactement où se trouvent les clés du coffre et ils sont repartis avec 8.000 euros" témoigne-t-il.

La même nuit, la pharmacie voisine est aussi visitée. Et c'est encore des jeunes garçons, âgés de 14 à 16 ans, jauge une employée. Mêmes signalements à Poissy la semaine dernière ou Aulnay-Sous-Bois avant-hier. Toute la région parisienne y passe. Boris Robin explique que les profils sont toujours les mêmes : "Ceux qui ont reconnu les faits sont des jeunes, souvent mineurs, sans papiers, et à qui on a promis des documents en échange de vols.

Des jeunes embrigadés

Olivier Peyroux, sociologue et spécialiste du suivi des migrants mineurs isolés, confirme : "Ce sont des jeunes, qui ont souvent de très fortes addictions et qui sont récupérés par des petits réseaux pour voler ce qu'il y a de plus simple à écouler : portables, cash."

Dans l'officine dévalisée à Maisons-Laffitte, les jeunes voleurs n'ont pas touché aux boites de Subutex et de Méthadone, substituts bien connus de l'héroïne, qui se trouvaient empilés juste au-dessus du coffre-fort.