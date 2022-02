Procès Lelandais : le tribunal examine l'agression sexuelle de sa petite cousine

La deuxième semaine du procès de Nordahl Lelandais s'est ouverte ce lundi matin. L'audience s'est intéressée à l'agression de la petite cousine de Nordahl Lelandais. Une agression qui est survenue une semaine avant la disparition de la petite Maëlys.

Une vidéo faisant froid dans le dos a été retrouvée dans le téléphone de Nordahl Lelandais. Dans cette vidéo, on le voit pratiquer des attouchements sur sa petite cousine de six ans, endormie. La fillette était venue avec ses parents passer quelques jours chez lui. Des images insoutenables pour les parents de la petite fille, qui sont les propres cousins germains de Nordahl Lelandais.

Un visionnage insoutenable pour les parents de la fillette

Le visionnage de la vidéo était également insupportable pour les parents de Maëlys, qui sont sortis de la salle d'audience avant la diffusion de la vidéo. Nordahl Lelandai a lui aussi détourné le regard pour ne pas voir la vidéo. Il a tout de même reconnu "la lâcheté" de cet acte.

Le maître-chien a cependant minimisé la gravité de ses actes en expliquant qu'il l'avait fait pendant le sommeil de la petite fille afin de ne pas lui faire du mal et pour ne pas l'effrayer. Il a également précisé qu'il aurait été incapable de le faire sur un enfant éveillé. Une manière de suggérer, pour Lelandais, qu'il ne l'a pas fait une semaine plus tard sur la petite Maëlys, qui était, elle, éveillée au moment des faits.

"Il botte en touche en permanence"

Les explications de Nordahl Lelandais n'ont pas convaincu l'avocate des parents de sa petite cousine, maître Caroline Raymond, exaspérée par l'attitude dans le box des accusés du prévenu. "Quand il sait pas quoi répondre parce qu'il sait que ça peut le desservir, il dit : 'je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne sais plus'. Très clairement, il adapte ses réponses. C'est quelqu'un qui réfléchit avant de répondre. Il a tendance à retourner les questions également pour prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Et puis finalement, quand il ne trouve pas de réponse adaptée pour servir les besoins de sa défense, il dit : 'je ne sais pas, je me souviens plus'. Il botte en touche en permanence", a-t-elle accusé.

A la barre, la propre cousine de Lelandais a déclaré : "Nordahl, ce n'est pas seulement un meurtrier, c'est aussi un pédophile". Une accusation rejetée par l'ancien maître-chien qui continue d'affirmer que ces vidéos étaient "juste du sexe" et ne constituaient pas une preuve de son une attirance pour les enfants.