Un drame de plus chez les jeunes. Quelques jours après la mort de Shemseddine, un collégien de 15 ans passé à tabac à Viry-Châtillon, un adolescent du même âge a été tué par arme blanche à Romans-sur-Isère ce mardi. Pour Franck, un ancien policier invité de l’émission Pascal Praud et vous, le premier coupable est la justice. "Aujourd’hui, en 2024, la justice française ne fait plus peur à qui que ce soit", constate-t-il. Selon lui, "les peines ne font plus peur".