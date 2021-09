Pas-de-Calais : 12 kilos de cocaïne retrouvés sur une plage

REPORTAGE

12 kilos de cocaïne : voilà ce qu'ont trouvé sur une plage du Pas-de-Calais des promeneurs médusés. Sur place, les habitants sont partagés entre l'étonnement et l'inquiétude. L'onéreuse cargaison a probablement été jetée depuis la mer par des trafiquants. Les contrôles de police sont en effet très fréquents en mer en raison des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre depuis les côtes françaises.

Les promeneurs perplexes

Les 12 kilos de cocaïne - d'une valeur totale de 850.000 euros au prix du marché actuels - se sont échoués entre Ambleteuse et le cap Gris-Nez. Ce sont des promeneurs qui ont trouvé l'insolite marchandise lors d'une balade. Sur la plage, les flâneurs ont été surpris de la découverte. "J'étais assez étonnée quand même, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Bon, là, c'est des promeneurs. Heureusement, ils ont eu de bons réflexes. On ne sait jamais, si c'est des enfants, des jeunes... C'est plutôt inquiétant quand même", alerte Marie-Hélène en observant la marée montante.

Les pains de cocaïne auraient été balancés à la mer par les trafiquants. "Il y a énormément de contrôles à cause des migrants. On voit des bateaux qui naviguent sans arrêt au large. Donc à mon avis, ils ont dû être surpris", explique une autre promeneuse. "L'hypothèse la plus probable est qu'ils viendraient d'un bateau, plutôt du large que de la terre", a indiqué Patrick Leleu, le procureur de la République adjoint, alors que les gendarmes continuaient jeudi à "chercher d'autres pains".

"Si j'en trouve, je ne vais pas commencer à sniffer parce que je me demande dans quel état je serai", s'amuse Pierre, qui promet de prévenir les autorités en cas de découverte. En attendant, les gendarmes multiplient les rondes et contrôlent quelques opportunistes qui s'imaginent pouvoir récupérer facilement une cargaison de cocaïne.