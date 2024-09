Une adolescente de 13 ans a été victime d'un home-jacking lundi dans le quartier chic de Passy, à Paris. Selon les informations d'Europe 1, aux environs de 15h30, la jeune fille, qui se trouve seule dans l'appartement familial, entend sonner à la porte d'entrée. À peine a-t-elle ouvert que deux hommes forcent le passage, et la menace avec un couteau. Les choses sont ensuite allées très vite. Les deux malfaiteurs l'entraînent dans une des chambres de l'appartement et la ligotent à une chaise avec du ruban adhésif.

Un vol d'un montant total estimé à 15.000 euros

Les voleurs fouillent le domicile et repartent quelques minutes plus tard, emportant avec eux des bijoux, des montres et des articles de luxe pour un montant estimé à 15.000 euros. Les deux hommes laissent derrière eux la jeune fille toujours attachée à la chaise. C'est à force de se débattre qu'elle parvient à se libérer. L'adolescente appelle alors immédiatement sa mère qui prévient ensuite la police. Une enquête pour vol en bande organisée avec arme et séquestration a été ouverte par le parquet de Paris, et confiée à la police judiciaire de la ville. Les malfaiteurs, toujours en fuite, sont activement recherchés.