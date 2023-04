Paris : un récidiviste écroué, soupçonné d'agression sexuelle sur une collégienne

Un homme âgé de 50 ans a été mis en examen le 24 mars à Paris pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et détention d'images pédopornographiques, puis écroué, a indiqué samedi une source judiciaire, confirmant une information du Parisien. Cet homme est connu de la justice pour avoir été plusieurs fois condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, a-t-on confirmé de même source.

Une récente sortie de prison

Selon le quotidien, l'homme sans domicile fixe venait de sortir de prison après une récente condamnation, et les faits pour lesquels il est connu remontent, pour le plus ancien, à 1992. Interpellé le 21 mars, il est soupçonné cette fois d'avoir tenté de violer une collégienne de 13 ans quatre jours plus tôt dans le Xe arrondissement parisien, a encore dit la source judiciaire. Dans un hall d'immeuble, selon Le Parisien.

Toujours d'après le quotidien, la victime, en se débattant et criant, aurait réussi à alerter des voisins qui auraient prévenu la police, conduisant à l'interpellation ultérieure du suspect dans la gare du Nord. La Brigade de protection des mineurs a été saisie de l'enquête, selon une source proche du dossier. Des images d'enfants subissant des sévices sexuels auraient été retrouvées sur le téléphone de cet homme, toujours selon le quotidien.