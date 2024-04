INFO EUROPE 1 - Paris : l'homme retranché dans le consulat d'Iran s'est rendu après une négociation avec la BRI, il n'avait aucun explosif sur lui

Selon les informations d'Europe 1, l'homme qui s'était retranché dans un bâtiment du consulat d'Iran dans le 16e arrondissement de Paris, a été interpellé et placé en garde à vue. L'individu menaçait d'activer ce qui semblait être une ceinture d'explosif, mais selon les informations d'Europe 1, il n'avait pas d'explosif sur lui. Selon nos informations, l'homme portait en réalité un gilet tactique avec de fausses grenades factices. Par mesure de sécurité, et sur ordre de la préfecture de police de Paris, les lignes 6 et 9 du métro ont été interrompues et le quartier a été bouclé.

Les principales informations à retenir : Selon les informations d'Europe 1, un homme était retranché dans un bâtiment du consulat d'Iran, à Paris

L'homme s'est rendu après des négociations avec la BRI

L'homme n'avait pas d'explosif sur lui, selon nos informations

L'individu aurait des troubles psychiatriques

La BRI sur place

Selon les informations d'Europe 1, c'est l'ambassade qui a pris contact avec la préfecture de Paris pour signaler la présence de l'individu et demander l'intervention de la police. La BRI s'est rapidement rendue sur place. L'homme se serait retranché dans une pièce au sein du consulat en présence de l'ambassadeur. Possiblement muni de ce qui ressemble à une ceinture avec des fils apparents. Toujours selon nos informations, il n'avait pas d'explosifs sur lui.

L'homme s'est rendu sans résistance, après des négociations avec la BRI. Les autorités procèdent à un contrôle du bâtiment.

Le profil de l'individu

Selon nos informations, l'homme qui s'est retranché est un franco-iranien d'une soixantaine d'années. L'individu présenterait des troubles psychiatriques. Il est connu de la police et aurait notamment déjà brûlé des pneus devant le consulat début avril.