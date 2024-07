Paris : un homme poignardé à la terrasse d'un café, un suspect écroué

Un homme âgé de 44 ans a été mis en examen jeudi pour assassinat et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir tué un autre homme dimanche à Paris après une altercation liée à un téléphone portable, a appris l'AFP vendredi de source judiciaire. Il a également été mis en examen pour tentative de vol, selon la même source. Dimanche vers 21h30 rue d'Avron (20e arrondissement), dans l'est de la capitale, une première altercation a eu lieu à la terrasse d'un bar entre la victime et un autre homme, qu'elle accusait d'avoir volé son téléphone, avait relaté une source proche du dossier, citant les premiers témoignages.

La victime est décédée à l'hôpital

Le suspect serait revenu quelques minutes plus tard avec un couteau pour agresser la victime, qui est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Le suspect avait été interpellé en fin de journée lundi et l'enquête a été confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne.