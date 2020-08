Paris : un cycliste tué par un chauffard après un refus d'obtempérer

Un automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue après une course folle dans Paris à l'issue de laquelle un cycliste a perdu la vie, mercredi.

Un chauffard fuyant un contrôle de police

À l'origine, des policiers du 7e arrondissement de la capitale ont voulu contrôler le conducteur d'une Peugeot 2008 qui a refusé de s'arrêter. Dans sa fuite, il a percuté plusieurs voitures et fini par faucher un homme à vélo, rue de Rennes. Les policiers ont interpellé le chauffard et l'ont placé en garde à vue. Malgré les soins et le massage cardiaque pratiqué sur place, le cycliste a succombé à ses blessures. Une enquête est en cours.