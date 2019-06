Paris : un automobiliste grille la priorité à un piéton aveugle puis frappe son accompagnateur

Des images surréalistes. Samedi, l'agression d’un piéton aveugle par un automobiliste a été filmée à Paris, et la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit deux piétons, un homme aveugle et son accompagnateur, se faire violemment attaquer par le chauffeur d’une voiture qui leur avait grillé priorité. Le conducteur s’était en effet abstenu de s’arrêter au passage clouté, n’hésitant pas à frôler les deux promeneurs. L'accompagnateur, choqué, a tapé sur le toit du véhicule, pour lui signaler qu'il était en tort. Le chauffeur est alors sorti de l'habitacle pour s'en prendre aux deux hommes.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France souligne le caractère inadmissible de cette situation et invite la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée. pic.twitter.com/DQlIz2zY66 — AVEUGLES DE FRANCE (@Aveugles_France) June 17, 2019

Il a giflé l'accompagnateur à plusieurs reprises, répétant : "Pourquoi vous tapez ? Pourquoi vous tapez ?", jusqu'à ce qu'il lui réponde qu'il avait la priorité. Plusieurs personnes, dont la passagère du véhicule, ont tenté de s'interposer, en vain. L'automobiliste est allé jusqu'à bousculer l'homme aveugle, le forçant à reculer. Un cycliste a finalement menacé d'appeler la police, et l'agresseur a pris la fuite.

J'ai saisi aujourd'hui la @prefpolice pour que cet acte inadmissible soit sanctionné.

La violence et la délinquance routières doivent être combattues avec la plus grande fermeté. https://t.co/aEl4X1VeIX — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) June 17, 2019

Sur Twitter, la Fédération des aveugles de France a invité les victimes à porter plainte, pour "que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée". De son côté, l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports Christophe Nadjovski a annoncé avoir saisi la préfecture de police "pour que cet acte inadmissible soit sanctionné". La Présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a également dénoncé de "scandaleuses violences".