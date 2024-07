Paris : trois blessés après l'explosion d'une batterie de trottinette dans une discothèque

Trois personnes ont été blessées, dont une gravement, dans un club-restaurant à Paris après l'explosion samedi soir d'une batterie de trottinette électrique qui a entraîné la chute d'un pan de mur, a-t-on appris dimanche de source policière et auprès des pompiers. L'accident est survenu au Pachamama, rue du Faubourg Saint-Antoine, artère festive proche de la place de la Bastille. L'établissement a été secoué vers 23H30 par une explosion survenue au quatrième et dernier étage du bâtiment, où était stockée la batterie de trottinette, ont indiqué la source policière et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Une personne transportée à l'hôpital en urgence absolue

D'après la source policière, "un pan de mur" s'est écroulé, blessant trois personnes au rez-de-chaussée. L'une des personnes blessées, présentant plusieurs plaies profondes, a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en urgence absolue, sans pronostic vital engagé, a-t-on indiqué de même source. Les deux autres blessés ont été "légèrement contusionnés".

Le propriétaire de la trottinette a été auditionné.